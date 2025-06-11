Донские аграрии из-за заморозков понесли ущерб в 3,2 млрд рублей

Из-за весенних заморозков сельхозпроизводители Ростовской области понесли ущерб в размере 3,2 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольгу Горбаневу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

«Заморозками повреждено 240 тыс. га, гибель зафиксирована на 104 тыс. га, что составляет 2,2% от посевной площади», — отметила замминистра.

Общий ущерб по застрахованным культурам составил 1,96 млрд руб., по незастрахованным — 1,24 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что из-за засухи в 10 районах Ростовской области принято решение о введении режима ЧС.

Наталья Белоштейн