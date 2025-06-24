«РИА Новости»: Турция ожидает скорого возобновления переговоров по Украине

Турецкие власти рассчитывают, что переговоры России и Украины по урегулированию конфликта в скором времени возобновятся. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник «РИА Новости».

«Мы рассчитываем, что скоро переговоры возобновятся. Переговоры делегаций в конечном счете могут открыть путь для встречи на уровне лидеров. Наработки, сделанные техническими делегациями, очень важны»,— сказал источник агентства.

24 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на саммите НАТО в Гааге сообщил союзникам об усилиях, которые прилагаются для прекращения боевых действий на Украине путем переговоров. Источник «РИА Новости» на вопрос о том, о каких усилиях идет речь, пояснил, что речь идет об инициативе Анкары по встрече на уровне лидеров Турции, России, США и Украины.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Обсуждалась возможность провести следующий раунд переговоров после 22 июня. Кремль ожидает, что дата третьего раунда переговоров станет известна на этой неделе.

Лусине Баласян