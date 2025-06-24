Вокзальные комплексы Петербурга с начала года обслужили 14,8 млн пассажиров

По итогам пяти месяцев текущего года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовались в общей сложности около 14,8 млн пассажиров. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поезда дальнего следования за указанный период времени перевезли более 4,2 млн человек, а пригородные — свыше 10,5 млн пассажиров.

Лидером по пассажиропотоку за январь-май 2025 года традиционно стал Московский вокзал — 4,9 млн человек. Далее расположились: Балтийский вокзал — 3,6 млн, Финляндский — 3,3 млн, Витебский — 2 млн, Ладожский вокзал — 970 тыс. человек.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с начала этого года перевозки пассажиров двухэтажными поездами на Северо-Западе выросли на 9% по сравнению с показателем за пять месяцев 2024 года.

Андрей Цедрик