Перевозки пассажиров двухэтажными поездами на Северо-Западе выросли на 9% за год

По итогам пяти месяцев текущего года двухэтажными поездами Северо-Западного филиала АО «ФПК» воспользовались около 1,2 млн пассажиров. Рост составил 9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, доля пассажиров двухэтажных поездов составила 17,9% от общего объема перевозок в дальнем следовании на сетях магистрали.

Самыми популярными направлениями на ОЖД остаются: Санкт-Петербург — Москва, Санкт-Петербург — Мурманск и Москва — Петрозаводск.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по состоянию на начало июня 2025 года перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в целом выросли на 5,5%.

Андрей Цедрик