Режим ЧС введут в Калининградской области из-за проблем с урожаем

В Калининградской области из-за последствий майских заморозков будет введен режим ЧС. Из-за непогоды погибла существенная часть урожая плодово-ягодных культур, сообщил министр сельского хозяйства Артем Иванов.

По его словам, губернатор подпишет соответствующий указ уже на этой неделе. «У нас пострадали плодово-ягодные по большому счету. По текущей оценке это 60%»,— сказал господин Иванов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» (цитата по «РИА Новости»).

Министр отметил, что в первую очередь режим ЧС вводится для оказания максимальной поддержки предпринимателей региона. «У наших сельхозпроизводителей есть в бизнес-моделях заложенные коммерческие риски, которые предусматривают определенную гибель там 10–15% от площадей. Но мы понимаем, когда погибают 60–70–80 %, — это уже катастрофа для предприятия»,— подчеркнул господин Иванов.

По данным главы регионального Минсельхоза, заморозки длились с 6 по 13 мая — в период активной вегетации сельхозкультур. Артем Иванов отметил, что такой холодной погоды в мае не фиксировалось на протяжении 34 лет. Муниципальные комиссии начнут работу по определению окончательного ущерба после подписания губернаторского указа.

Степан Мельчаков