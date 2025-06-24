Новые платежные решения

В середине прошлого века, когда платежные карточки только появились, рестораны отдавали платежным системам 8% с платежа. Сегодня комиссии измеряются десятыми долями процента и продолжают снижаться. На Петербургском международном экономическом форума (ПМЭФ) представители платежных систем, банков, маркетплейсов, Big Tech и финтех-компаний пришли к выводу, что такое удешевление платежей является естественным эволюционным процессом, поэтому участникам рынка стоит разрабатывать новые сервисы и технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Платежные карты появились в середине прошлого века в США, когда Фрэнк Макнамара и Ральф Шнайдер основали Diners Club. Стать членом клуба можно было, оплатив годовой взнос в размере $3 и внеся депозит на счет, после чего человек получал карточку, с помощью которой можно было расплачиваться в ресторанах. К 1955 году карточки Diners Club были у 200 тыс. человек, а за пять лет они с их помощью потратили $20 млн. Тогда рестораны платили Diners Club комиссию 8%. Позже карточным бизнесом занялась American Express, карточками которой, как и карточками Diners Club, владеть было не только удобно, но и престижно. Потом появились Visa и Mastercard, больше ориентированные на массового потребителя, комиссии снизились до 3% и продолжили сокращаться. Сегодня в Европе средняя эквайринговая комиссия составляет около 0,3%.

Российские банки начали выпускать банковские карты в начале 90-х годов прошлого века — 21 сентября 1991 года прошла первая трансакция по карте Visa Кредобанка, и в те времена карточный бизнес был очень доходным. Достаточно сказать, что первоначальный взнос на карту Visa Classic составлял $10 тыс., необходимо было еще внести страховой депозит в том же размере. При этом годовое обслуживание карты стоило $100, за снятие с карты наличных клиент банка платил 3%, а за операции в торговой сети — 1%. Магазины и рестораны тоже платили банку комиссию, которая тогда составляла 3%, потом с ростом конкуренции она стала снижаться.

Карточки пока остаются основным средством платежа — по данным ЦБ, на них приходится 77% платежей, но их уже начинают теснить альтернативные и более дешевые платежные средства, например такие, как СБП, где в большинстве случаев комиссия составляет 0,4%.

Активно развиваются биометрия, платежи по QR-коду, а в недалеком будущем нас ждет запуск цифрового рубля. При этом меняются не только платежные средства, но и вся платежная среда — банки превращаются в финтех-компании, технологические компании, а на рынок финансовых услуг активно выходят маркетплейсы.

Неудивительно, что на Петербургском международном экономическом форуме обсудить трансформацию и будущее платежной индустрии собрались не только представители крупнейших банков и платежных систем, но и руководители крупных ИТ-компаний и e-commerce.

В начале дискуссии на специальной сессии «Трансформация мирового платежного рынка», организованной Национальной системой платежных карт (НСПК) в рамках ПМЭФ, участники пришли к общему мнению, что изменения, происходящие в платежной отрасли, являются естественным эволюционным процессом. Как отметил глава НСПК Дмитрий Дубынин, в начале развития карточных технологий все было очень сложно и громоздко, ресторану надо было сформировать чеки, собрать их, отвезти в банк, который потом переводил деньги на счет этого ресторана. «На это уходило время, трудоемкий процесс, и стоило это дорого»,— объясняет он. По словам первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева, для запуска карточного бизнеса надо поставить терминалы, сформировать процессинг и так далее — все это инвестиции, которые необходимо чем-то покрывать. Но потом, когда уже все создано, появляются другие игроки, появляется конкуренция, и все начинают снижать стоимость, а в конечном итоге выигрывает потребитель. «Любая технология в результате становится более массовой, более дешевой — это нормальный, естественный процесс»,— говорит Кирилл Царев.

Впрочем, сегодня, по мнению участников рынка, вопрос конкуренции в платежной среде стоит не на первом месте. Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский считает, что сейчас происходит обратное движение от конкуренции между игроками к монополизации инфраструктуры. «Это происходит и в России, и по всему миру, когда централизованно государственные системы становятся монополистами и дальше уже диктуют игрокам тарифы»,— отмечает он. Причем, по словам эксперта, это говорит о зрелости отрасли, от чего в конце концов выигрывают клиенты, а участникам рынка надо понимать, что доходы, в том числе банковские, перекочевали из комиссий в сопутствующие услуги и сервисы.

Вместе со снижением комиссии уменьшилась и себестоимость проведения платежей, признают представители платежной индустрии.

«Во-первых, современные технологии сделали так, что платежные извещения сильно подешевели, во-вторых, на рынок пришли финтех-компании, которые предложили более выгодные условия и прозрачные тарифы, и наконец, изменились правила игры, регуляторы из разных стран продвигали новые условия, открытые интерфейсы»,— отмечает исполнительный директор, председатель правления «Армениан Кард» Вардан Хачатрян.

Финтех-компании пришли на рынок платежей не только с новыми тарифами и решениями, но и с новым взглядом на традиционный рынок. Генеральный директор VK Владимир Кириенко пояснил, что айтишники смотрят на сетевой эффект: часто при развитии любых сервисов по мере увеличения количества пользователей сокращается стоимость услуги. «Мне кажется, это первая причина, а вторая — естественный отбор. Случилось так, что платежи стоили денег, но для пользователя очень быстро они стали бесплатными, и стоимость формировалась на плече мерчанта, малого и среднего бизнеса, и тогда создалась хорошая система сдержек и противовесов»,— говорит Владимир Кириенко. В свою очередь, генеральный директор «Озон-Финтех» Ваэ Овасапян отмечает, что участники дискуссии затронули три темы — это конкуренция, технологии и регулирование. «Это не три равномерные истории, которые снижают стоимость. В моем понимании, задача регулирования — это способствовать конкуренции»,— говорит он.

Оценив текущее состояние платежной индустрии, участники дискуссии сделали и прогнозы на будущее — как ближайшее, так и отдаленное. По словам Дмитрия Дубынина, сегодня платежная система берет на себя очень много и операционных вопросов, которыми крупным банкам не всегда удобно и интересно заниматься, потому что это сложно и дорого. «Наверное, если говорить о горизонте 100 лет, может возникнуть другая потребность, может появиться еще какая-то технология, которая нам пока еще неизвестна и может все поменять»,— говорит он. И возможно, те процессы, которые раньше брали на себя платежные системы, можно будет очень быстро сделать без них благодаря этим новым технологиям. «Но сейчас платежные системы полноправно являются участниками процесса, их сложно исключить»,— говорит Дмитрий Дубынин.

На пятилетнем горизонте вряд ли что-то принципиально поменяется, потому что российские банковские технологии очень развиты и в нашей стране несколько крупнейших банков, таких как Сбербанк и Альфа-банк, сами по себе финтехи по любым мировым стандартам, уверен Владимир Верхошинский.

«На среднесрочном горизонте пяти-семи лет изменения точно произойдут, и они будут идти из области маркетплейсов, финтех-компаний, таких как “Озон” или VK»,— уверен он.

В свою очередь, Кирилл Царев считает, что никого отдельно победившего не будет, потому что все клиенты все равно разные и кто-то выберет один клиентский путь, кто-то выберет другой, «но в результате мы увидим определенное смешение индустрий».

Для того чтобы игроки договаривались друг с другом без ущерба для клиентов и не создавали картелей, одна из главных ролей на платежном рынке должна остаться за платежной системой, считают участники рынка. При этом, по словам Дмитрия Дубынина, классическая роль платежной системы уже не может ограничиваться проведением трансакций. «Если ты просто передаешь деньги из точки А в точку Б, ты легко заменим, сегодня выигрывают те, кто создает не просто инфраструктуру, а экосистему взаимодействия данных и сервисов»,— говорит эксперт. При этом, по его словам, если сегодня комиссия уходит в себестоимость, то для платежной системы это значит, что она тоже должна пересматривать модель монетизации. «В конце хочу сказать, что платежные системы, которые просто станут посредниками, будут вытеснены. Останутся те, которые станут цифровыми экосистемами, они будут центральным игроком»,— уверен Дмитрий Дубынин.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Максим Буйлов