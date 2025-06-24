Жертвам мошенников вернули 97 млн рублей с 2023 года

С сентября 2023 года работает программа НСПК, позволяющая банкам останавливать мошеннические операции и возвращать деньги отправителю. По данным «Ъ», благодаря этой инициативе удалось вернуть более 97 млн руб. без дополнительных затрат для клиентов.

23 июня на конференции НСПК представители платежной системы анонсировали новые антифрод-меры. В их числе — система мониторинга, которая начнет работать в третьем квартале 2025 года. Она будет рассчитывать для каждого банка уровень мошенничества в системе быстрых платежей.

Механизм реализован в рамках платежной системы «Мир», но кредитные организации могут заключать аналогичные соглашения и при переводах с карт других платежных систем. Согласно предложениям НСПК, банки также будут получать вознаграждение за спасенные от мошенников средства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Системный подход к мошенникам».