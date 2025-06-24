Объем предложения земельных участков в Удмуртии упал на 52% за год

В Удмуртии средняя цена «сотки» земли в Удмуртии составила 329 тыс. руб. в июне, что на 11% выше, чем год назад, следует из исследования сервиса «Циан.Аналитика». Однако с начала года ее стоимость снизилась на 3%. В целом по стране объем предложения земельных участков увеличился на 22%, в то же время в республике он упал на 52% при сравнении год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На рост цен влияет динамика спроса — он сейчас на примерно 10% выше, чем год назад. К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается — тут ниже порог входа»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская.

Напомним, средняя цена частного дома в Удмуртии достигла в марте 5,3 млн руб. За год она увеличилась на 3,1%. Эксперты связывали это со стабильным спросом как на загородные объекты ИЖС, так и на те, которые находятся в черте города, увеличением предложения большим количеством недорогих дач и, а также с дорогой ипотекой на квартиры в новостройках.