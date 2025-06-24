Режим ожидания огня

В МИД РФ с осторожностью смотрят на перспективы прекращения огня на Ближнем Востоке. Пока трудно делать выводы об устойчивом мире, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Тегеран обязан был прекратить обстрелы в 7 утра по Москве, через 12 часов на такой же шаг должен пойти Иерусалим.

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Верят ли в длительное перемирие сами иранцы и израильтяне? Адвокат из Тель-Авива Эли Гервиц рассказал “Ъ FM”, что страна постепенно возвращается к обыденной жизни: «Сразу после объявления перемирия министерство транспорта сказало, что моментально открывает небо, потому что многие десятки тысяч израильтян хотят вернуться из спокойных Европы и Америки на родину, находящуюся под военным положением. Безусловно, сегодня мы себя чувствуем немножко спокойнее, чем вчера, поскольку какой-то канал общения, через который это противостояние может перейти из горячей фазы в холодную, нам был показан.

Мы в Израиле выучили новую фразу: "Проспал одну ночь — пропустил несколько учебников истории". Это то, что произошло и этой ночью. Мы пошли спать в военное время и проснулись якобы в мирное.

Под эгидой президента Трампа достигнута договоренность о прекращении огня. Будет ли она на самом деле реализована, мы не знаем, поскольку буквально через час после момента, когда перемирие должно было вступить в силу, Тегеран его нарушил. Есть огромное недоверие между сторонами. Я уверен, что это верно и в отношении иранцев».

По данным Минздрава Израиля, в больницы 24 июня поступили 116 человек, они пострадали в результате ударов, которые Иран нанес минувшей ночью. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что уже после наступления перемирия Тегеран запустил три ракеты, которые были перехвачены. Иерусалим ответил ударом по радиолокационной системе рядом со столицей Исламской Республики. Еврейское государство в целом может начать еще одну военную операцию, допустил журналист «Девятого телеканала» Андрей Харазов: «С одной стороны, есть перемирие, под которым уже Израиль подписался, и Трамп давит сильно, потому что уже тоже все объявили о невиданных успехах, которые президенту США удалось достичь. А с другой, вдруг два часа сплошных обстрелов со стороны Ирана. Хотя ракет там было немного, они летели по три каждые 20 минут. Проворонили еще наши ПВО одну ракету, которая в Беэр-Шеве попала в жилой дом. Поэтому формально тоже перемирие нарушено.

Пока в Израиле люди не понимают, закончится ли противостояние на этом очень печальном аккорде, или наше правительство решит, что как-то надо все-таки на другой ноте его завершать, пусть это и прогневает, возможно, Трампа. Конечно, тяжелые ощущения, тяжелые чувства. Я подозреваю, что если правительство поступит и так, и так, его более или менее поймут, особенно через пару-тройку дней, когда уже уляжется. Тем более все будет оцениваться в перспективе».

Иерусалим обещает, что воздержится от дальнейших ударов по Ирану, об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера после телефонного разговора Трампа и Нетаньяху. Но Исламская Республика по-прежнему готова к новым ударам со стороны еврейского государства, признает журналист из Тегерана Хаял Муаззин: «В Иране все, как и было, так и работает: госучреждения, парки, музеи, продуктовые магазины. Что касается интернета, то пока он не восстановлен, народ пользуется внутренним аналогом, мессенджерами и так далее. У госучреждений и журналистов доступ к Сети есть. Воздушное пространство тоже должно быть вскоре открыто, если будет соблюдаться режим прекращение огня. Между тем в обществе не верят, что он станет долгосрочным, потому что мы видели, как не соблюдает его Израиль.

Перемирие обязательно будет нарушено, и народ требует, чтобы в этом случае иранская армия молниеносно ответила».

В Кремле положительно оценили прекращение огня на Ближнем Востоке. По словам Дмитрия Пескова, Москва надеется, что оно будет устойчивым. Важно не допустить новых неспровоцированных ударов по Исламской Республике, подытожил пресс-секретарь президента. Тем временем Дональд Трамп обрушился на Иран и Израиль с критикой, обвинив их в нарушении режима прекращении огня.

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Никита Путятин