Глава иранской спецслужбы «Басидж» погиб в результате удара Израиля по Тегерану

В Иране убит командующий службы «Басидж» — подразделения Корпуса стражей исламской революции. Согласно заявлению КСИР, генерал Мохаммад Таки Юсефванд погиб в результате удара Израиля по Тегерану 23 июня.

Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что днем ранее израильская армия «ликвидировала сотни боевиков» структуры «Басидж». В заявлении ее назвали «репрессивным инструментом террористического режима».

«Басидж» является одним из пяти основных подразделений КСИР. Служба имеет отделения в большинстве городов Ирана и отвечает за мобилизацию и военную подготовку населения, идеологическое воспитание, а также внутреннюю безопасность, включая противодействие оппозиционным выступлениям.

«Конфликт Израиля и Ирана. День 12-й — онлайн-трансляция «Ъ».