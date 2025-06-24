Пашинян сообщил о завершении плана национализации «Электросетей Армении»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о завершении плана национализации компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащей ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Сам бизнесмен находится под арестом в СИЗО Еревана по обвинению в призывах к захвату власти.

«План национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов. Совсем скоро мы перейдем к практической фазе. Процессы будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Армения»,— написал Никол Пашинян в соцсети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил, что «Электрические сети Армении» намеренно создали энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Он дал руководству компании месяц (до 21 июня) на возмещение убытков населению. Об этом стало известно в тот же день, когда Самвелу Карапетяну выдвинули обвинения из-за его критики в адрес правительства.

Компания «Электрические сети Армении» обслуживает более 1 млн потребителей и является единственным покупателем электроэнергии у всех генерирующих компаний и единственным ее продавцом абонентам по всей стране. Эксперты предупреждают, что национализация ЭСА не только скажется на инвестиционной привлекательности республики, но и противоречит либерализации электроэнергетического рынка страны и сопряжена с экономическими рисками.

О конфликте армянского премьера с Самвелом Карапетяном — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».