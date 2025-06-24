В Екатеринбурге выбрали 18 претенденток на звание «Мисс Екатеринбург — 2025»
Завершился кастинг городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», по результатам которого были отобраны 18 участниц, сообщили в пресс-службе конкурса.
Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Екатеринбург»
Кастинг прошел в креативном кластере «Домна», заявки на участие подали более 300 девушек. На отборочных этапах участницы беседовали с членами жюри, рассказывали о своих увлечениях, целях и мечтах и отвечали на вопросы о Екатеринбурге.
По словам директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, конкурс «Мисс Екатеринбург» является важной традицией уральской столицы. Генеральный продюсер конкурса Вера Белоус отметила, что до финала, который состоится в день города, однако до него дойдут не все участницы, так как им предстоит большая работа и высокая нагрузка.
По результатам кастинга участницами конкурса стали:
- Василиса Андреева
- Зоя Белоногова
- Аида Берг
- Мария Власко-Власенко
- Ксения Иванова
- Валентина Катаева
- Анастасия Костова
- Марина Кулижникова
- Варвара Макарова
- Кристина Михайлова
- София Патрушева
- Екатерина Прибылова
- Надежда Рассохина
- Яна Рукаванова
- Софья Савчук
- Дарья Сединкина
- Валерия Сиомикова
- Дарья Ширыкалова
Отобранным участницам предстоит подготовка, включающая занятия по дефиле и танцам, постановку речи, интеллектуальные сессии и другие мероприятия. До финала дойдут только 12 девушек. В августе жюри определит победительницу, которая станет официальным лицом Екатеринбурга на год. Помимо этого, горожане смогут выбрать «Мисс зрительских симпатий».
Ранее компания «Практика» сообщила, что подарит победительнице конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025» поездку в Японию на двоих.