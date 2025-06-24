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В Екатеринбурге выбрали 18 претенденток на звание «Мисс Екатеринбург — 2025»

Завершился кастинг городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», по результатам которого были отобраны 18 участниц, сообщили в пресс-службе конкурса.

Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Екатеринбург»

Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Екатеринбург»

Кастинг прошел в креативном кластере «Домна», заявки на участие подали более 300 девушек. На отборочных этапах участницы беседовали с членами жюри, рассказывали о своих увлечениях, целях и мечтах и отвечали на вопросы о Екатеринбурге.

По словам директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, конкурс «Мисс Екатеринбург» является важной традицией уральской столицы. Генеральный продюсер конкурса Вера Белоус отметила, что до финала, который состоится в день города, однако до него дойдут не все участницы, так как им предстоит большая работа и высокая нагрузка.

По результатам кастинга участницами конкурса стали:

  • Василиса Андреева
  • Зоя Белоногова
  • Аида Берг
  • Мария Власко-Власенко
  • Ксения Иванова
  • Валентина Катаева
  • Анастасия Костова
  • Марина Кулижникова
  • Варвара Макарова
  • Кристина Михайлова
  • София Патрушева
  • Екатерина Прибылова
  • Надежда Рассохина
  • Яна Рукаванова
  • Софья Савчук
  • Дарья Сединкина
  • Валерия Сиомикова
  • Дарья Ширыкалова

Отобранным участницам предстоит подготовка, включающая занятия по дефиле и танцам, постановку речи, интеллектуальные сессии и другие мероприятия. До финала дойдут только 12 девушек. В августе жюри определит победительницу, которая станет официальным лицом Екатеринбурга на год. Помимо этого, горожане смогут выбрать «Мисс зрительских симпатий».

Ранее компания «Практика» сообщила, что подарит победительнице конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025» поездку в Японию на двоих.

Полина Щуцкая

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