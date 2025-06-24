В Екатеринбурге выбрали 18 претенденток на звание «Мисс Екатеринбург — 2025»

Завершился кастинг городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», по результатам которого были отобраны 18 участниц, сообщили в пресс-службе конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Екатеринбург» Фото: пресс-служба конкурса «Мисс Екатеринбург»

Кастинг прошел в креативном кластере «Домна», заявки на участие подали более 300 девушек. На отборочных этапах участницы беседовали с членами жюри, рассказывали о своих увлечениях, целях и мечтах и отвечали на вопросы о Екатеринбурге.

По словам директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, конкурс «Мисс Екатеринбург» является важной традицией уральской столицы. Генеральный продюсер конкурса Вера Белоус отметила, что до финала, который состоится в день города, однако до него дойдут не все участницы, так как им предстоит большая работа и высокая нагрузка.

По результатам кастинга участницами конкурса стали:

Василиса Андреева

Зоя Белоногова

Аида Берг

Мария Власко-Власенко

Ксения Иванова

Валентина Катаева

Анастасия Костова

Марина Кулижникова

Варвара Макарова

Кристина Михайлова

София Патрушева

Екатерина Прибылова

Надежда Рассохина

Яна Рукаванова

Софья Савчук

Дарья Сединкина

Валерия Сиомикова

Дарья Ширыкалова

Отобранным участницам предстоит подготовка, включающая занятия по дефиле и танцам, постановку речи, интеллектуальные сессии и другие мероприятия. До финала дойдут только 12 девушек. В августе жюри определит победительницу, которая станет официальным лицом Екатеринбурга на год. Помимо этого, горожане смогут выбрать «Мисс зрительских симпатий».

Ранее компания «Практика» сообщила, что подарит победительнице конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025» поездку в Японию на двоих.

Полина Щуцкая