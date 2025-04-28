Победительница «Мисс Екатеринбург — 2025» получит путевку в Японию

Компания «Практика» подарит победительнице конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025» поездку в Японию на двоих, сообщили в пресс-службе администрации города. Прием заявок на участие продолжается до 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К участию в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 18 до 24 лет, ростом от 170 см, не замужем, без детей и без опыта откровенных съемок.

По итогам кастинга будут отобраны 16 участниц, из которых до финала дойдут только 12. Подготовка к финальному шоу продлится месяц и будет включать занятия дефиле, хореографией, актерским мастерством и фитнесом и интеллектуальные сессии.

Напомним, победительницей конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» в 2024 году стала 19-летняя Алена Козлова. Финал проходил на главной сцене Дня города в Историческом сквере. В прошлом году компания «Практика» подарила победительнице конкурса «Мисс Екатеринбург» путевку на Мальдивы, а в 2023 году — квартиру в «Доме на Ясной».

«Мисс Екатеринбург» — главный городской конкурс красоты, который проходит с 1997 года при поддержке Администрации Екатеринбурга. Победительница становится официальным лицом города и представляет его на различных мероприятиях. Финал «Мисс Екатеринбург» традиционно пройдет в августе в рамках празднования Дня города.

Полина Щуцкая