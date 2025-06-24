Удмуртия заняла 2-е место в ПФО по вводу жилья в эксплуатацию в январе-мае

Показатель ввода жилья в эксплуатацию на 1 тыс. жителей в Удмуртии составил 465,5 кв. м. в январе-мае, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По этому значению республика заняла 2-е место в ПФО, уступив Татарстану в значении на 23 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, власти Удмуртии поставили задание муниципалитетам обеспечить ввод в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья до конца 2025 года. Наибольшее количество жилья планируется сдать в Ижевске — 450 тыс. кв. м. На втором месте — Завьяловский район с показателем 268 тыс. кв. м. Следующим идет Воткинский район — 30 тыс. кв м. В Сарапуле, Воткинске и Глазове хотят ввести в эксплуатацию 21,5, 28,4 и 12 тыс. кв. м жилья соответственно. Задание охватывает все муниципалитеты республики.