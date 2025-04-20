Почти 1 млн квадратных метров жилья планируют сдать в Удмуртии до конца года

Власти Удмуртии поставили задание муниципалитетам обеспечить ввод в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья до конца 2025 года. Соответствующее распоряжение правительства республики от 15 апреля опубликовано на сайте регионального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество жилья планируется сдать в Ижевске — 450 тыс. кв. м. На втором месте — Завьяловский район с показателем 268 тыс. кв. м. Следующим идет Воткинский район — 30 тыс. кв м. В Сарапуле, Воткинске и Глазове хотят ввести в эксплуатацию 21,5, 28,4 и 12 тыс. кв. м жилья соответственно. Задание охватывает все муниципалитеты республики.

Напомним, ввод жилья в Удмуртии в 2024-м году составил 1,4 млн кв. м, в 2023-м — 1,39 млн кв. м.