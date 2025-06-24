«Витязь» не примет участия в следующем сезоне КХЛ

Подмосковный клуб «Витязь» уведомил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), что не примет участие в сезоне-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

«Хоккейный клуб ''Витязь'' уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ (Молодежной хоккейной лиги.— ''Ъ'') в Чемпионате КХЛ и Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026. Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников Чемпионата КХЛ, после чего Правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба ''Лада'' из Восточной в Западную конференцию»,— сообщается в релизе.

Ранее СМИ сообщали, что «Витязь» прекратит существование из-за проблем с финансированием.

«Витязь» был основан в 1996. Клуб провел в КХЛ все 17 сезонов с момента ее основания в 2008 году. До 2013 года команда базировалась в Чехове, затем переехала Подольск, последние три сезона играла в Балашихе. «Витязь» четыре раза участвовал в play-off (последний раз — в сезоне–2022/23), однако ни разу не проходил дальше первого раунда.

Подробнее — в материале «Ъ».

Таисия Орлова