Суд приостановил дело бывшего главы «Белоблводоканала» из-за его ухода на СВО

Рассмотрение уголовного дела о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении бывшего генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Александра Николаева приостановлено, следует из картотеки дел Белгородского райсуда Белгородской области. Причины такого решение в карточке дела не раскрываются. Защитник господина Николаева Дмитрий Стрелков пояснил «Ъ-Черноземье», что его доверитель на финальной стадии прений заключил контракт о прохождении военной службы и отправился на территорию проведения специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее было приостановлено дело против бывшего коллеги господина Николаева Сергея Ивенкова, который работал первым заместителем гендиректора. По версии регионального управления Следственного комитета России, в 2022-2023 годах топ-менеджеры ГУП через посредника получили от глав трех подрядчиков «Белоблводоканала» свыше 27 млн руб. Эти средства предназначались за «беспрепятственное принятие выполненных организациями строительно-монтажных и пусконаладочных работ на коммунальных объектах в рамках заключенных договоров и ускорения их оплаты». Господин Ивенков также заключил контракт о прохождении военной службы.

Топ-менеджеры «Белоблводоканала» были задержаны в 2024 году. В основу их дел легли материалы регионального управления ФСБ. Также тогда был задержан бывший директор по закупкам и торгам ГУП Алексей Антонов. Его приговорили к штрафу в 1,1 млн руб. за подкуп сотрудника контрактной службы. Кроме того суды оштрафовали двух предпринимателей, дававших взятки сотрудникам «Белоблводоканала».

Владимир Зоркий