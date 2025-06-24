Бывший эксперт Росавтодора не смог оспорить 15 лет колонии за взятки

Орловский облсуд отклонил жалобу бывшего ведущего эксперта федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» (Росавтодор) на приговор Заводского райсуда Орла. Решение первой инстанции о назначении ему 15 лет колонии строгого режима и 120 млн руб. штрафа вступило в силу. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергее Киме.

Экс-сотрудника Росавтодора признали виновным в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 2, 5 и 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Как установил суд, с 2017-го по 2022 год дорожник лично и через посредников получил от 11 представителей грузоперевозчиков 10,2 млн руб. в сумме. Незаконные вознаграждения предназначались за организацию, подготовку и выдачу в «ускоренном, первоочередном и беспрепятственном порядке» разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования транспортными средствами взяткодателей.

В начале 2024 года Сергею Киму вынесли приговор за получение взяток за те же действия от представителей шести грузоперевозчиков. Общая сумма незаконных вознаграждений составила почти 31 млн руб. Ему назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф на 100 млн руб.

Алина Морозова