В Орле экс-сотрудника Росавтодора во второй раз осудили за получение взяток

Заводской райсуд Орла признал бывшего сотрудника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» (Росавтодор) виновным в 11 эпизодах получения взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 2, 5 и 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В феврале 2024 года он уже был осужден к 11 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн руб. за аналогичные преступления. По совокупности приговоров ему назначили 15 лет колонии строгого режима и 120 млн руб. штрафа. Об этом сообщили в региональном СКР. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергее Киме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривалось в суде с июля 2024 года. Как установил суд, с 2017 года по 2022-й дорожник получил лично и через посредников взятки от 11 представителей грузоперевозчиков на сумму свыше 10,2 млн руб. Вознаграждения предназначались за организацию, подготовку и выдачу в «ускоренном, первоочередном и беспрепятственном порядке» разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования транспортными средствами взяткодателей.

В начале 2024 года дорожнику вынесли приговор за получение взяток за те же действия от представителей шести грузоперевозчиков. Общая сумма незаконных вознаграждений от них составила почти 31 млн руб.

Алина Морозова