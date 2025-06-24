В Новороссийске произошел провал грунта на улице Гончарова
В Новороссийске зафиксировали провал дорожного покрытия на ул. Гончарова, 3. Специалисты городского водоканала обнаружили на месте провал канализационной трубы, сообщили в пресс-службе организации.
Фото: пресс-служба МУП Водоканал Новороссийск
Специалисты МУП «Водоканал» Новороссийска выявили провал канализационной трубы частного дома. Так как заявка частного характера, абоненту необходимо лично провести работы по замене аварийного участка трубы. Абонента уже поставили в известность.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске после жалоб жителей проверили наличие стоков в реке Озерейка. Специалист водоканала проверил очистные сооружения: видимых загрязнений не обнаружено, вода прозрачная, без запаха.