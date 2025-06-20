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В Новороссийске после жалоб жителей проверили наличие стоков в реке Озерейка

Специалисты новороссийского водоканала проверили наличие канализационных стоков в реке Озерейка после жалоб местных жителей на плохой запах. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Ранее местные жители в соцсетях сообщили, что на побережье реки стоит канализационный запах, а в акватории якобы заметили огромное серое пятно.

19 июня специалист водоканала проверил очистные сооружения: видимых загрязнений не обнаружено, вода прозрачная, без запаха. 20 июня специалисты отобрали пробы сточных вод для выявления ПДК.

Саркис Айвазян

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