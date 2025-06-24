На Уимблдоне установят статую двукратного победителя турнира Энди Маррея

На территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на травяных кортах которого проходит Уимблдонский турнир, будет установлена статуя британского теннисиста Энди Маррея. Об этом сообщает шотландская газета The Scotsman.

Сообщается, что проект должен быть реализован к 2027 году — к 150-летию Уимблдона. По информации издания, Маррей и его команда принимают участие в разработке статуи. «Мы посмотрели на пример Рафаэля Надаля, в честь которого открыли мемориальную доску на ''Ролан Гаррос''. Все это было очень особенным. И подумали, чего же мы хотим для Энди?» — сказала председатель Всеанглийского клуба Дебора Джеванс.

38-летний Маррей является обладателем 46 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету три победы в турнирах Большого шлема: Уимблдон (2013, 2016) и Открытый чемпионат США (2012). Британец является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде (2012, 2016). Также он завоевал серебро в миксте (2012). Энди Маррей завершил карьеру игрока после Олимпиады-2024.

Маррей стал первым с 1936 года британцем, выигравшим Уимблдон. До него последним победителем из Великобритании становился Фред Перри. В 1984 году в честь 50-летия его первого чемпионства на территории Всеанглийского клуба была установлена бронзовая статуя Перри.

Таисия Орлова