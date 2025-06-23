Из-за непогоды семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Из-за непогоды аэропорт Сочи не принял семь самолетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Речь идет о рейсах FV-6875, FV-6606, YC485, FV-6202, UT-269 и UT-513; U6-2012. Первые пять направлены в аэропорт Минвод, еще два — во Владикавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Во время ухудшения погодных условий экипажами нескольких рейсов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы по погодным условиям. На время ожидания рейсов с пассажирами работают представители авиакомпаний»,— говорится в сообщении.

По сообщению синоптиков, сегодня с вечера 23 июня и ночью 24 июня, наблюдаются неблагоприятные метеоусловия (грозы, местами сильный дождь).

В пресс-службе аэропорта обращают внимание, что часть дороги между Адлерским районом и центральным Сочи временно затоплена, что может повлиять на время пути в аэропорт.

Наталья Решетняк