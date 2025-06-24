«Самый дорогой — браслет Serpenti с рубинами и бриллиантовыми головами змей»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова делится новой подборкой аукционного дома Sotheby's.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys Фото: Sothebys

Аукционный дом Sotheby's продолжает составлять хит-листы. Недавно я рассказывала о пяти самых дорогих браслетах Cartier, проданных на торгах в прошлом году. Теперь вышел топ-5 браслетов Bvlgari. И в нем есть как очевидное, так и невероятное. «Очевидное» — это то, что в списке сразу три браслета с фирменной конструкцией тубогаз. Напомню, эту конструкцию гибкого браслета придумало итальянское ювелирное ателье Carlo Illario (сейчас оно известно как Carlo Luca della Quercia) и какое-то время производило такие браслеты для Bvlgari. А дальше дом выкупил технологию и сделал своей фирменной.

Среди топ-лотов оказались гибкий браслет с абстрактным бриллиантовым мотивом (общий вес камней больше 60 карат), проданный за $228,6 тыс., за $218,5 тыс. продали гибкий браслет-змею Serpenti Misteriosi с бриллиантами и бирюзой, а лично мой любимый ушел всего за €57,6 тыс. Это золотой тубогаз с крупными, напоминающими мотивы творчества Яёи Кусамы сферами с белой эмалью на концах. За схожую сумму (около $62 тыс.) продали неочевидный для Bvlgari лот — бриллиантовый браслет 1930-х годов во французском стиле. Самый дорогой в пятерке — жесткий разомкнутый браслет Serpenti с рубинами и бриллиантовыми головами змей. Он ушел за $304,8 тыс.

Анна Минакова