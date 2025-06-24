Аэропорт Сочи прокомментировал информацию о протечке крыши

Представители аэропорта Сочи прокомментировали распространившуюся в соцсетях информацию о протечке крыши в здании. Как рассказали «Ъ-Сочи», интенсивные осадки привели к перегрузке водоотводной системы на крыше комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В понедельник во время непогоды на территории Сочи в терминале произошло подтопление одного из помещений. Пассажиры сообщали в социальных сетях о потоках воды, стекающих с потолка. Сотрудники воздушной гавани ликвидировали последствия за час — течь остановили, а помещение привели в порядок.

23 июня в Сочи прошел сильный ливень, который сопровождался порывистым ветром до 20 м/с. За час выпало 55 мм осадков. Река Хоста вышла из берегов и затопила участки дорог.

Купание на пляжах временно запретили из-за помутнения воды, загрязнения береговой линии и высоких волн.

Алина Зорина