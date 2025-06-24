Аэропорт Сочи прокомментировал протечку крыши во время непогоды

В понедельник, 23 июня, в сочинском аэропорту во время сильного ливня произошло подтопление одного из помещений терминала. В социальных сетях появились сообщения пассажиров о потоках воды, льющихся с потолка, что вызвало обеспокоенность среди путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Аэропорт Сочи пояснил «Ъ-Сочи», что из-за интенсивных осадков произошла перегрузка системы водоотведения на крыше аэровокзального комплекса, что привело к временному переливу воды внутрь здания. Специалисты воздушной гавани устранили последствия в течение часа: течь локализовали, помещение приведено в порядок.

Сильный дождь на курорте сопровождался шквалистым ветром до 20 м/с. За час на курорте выпало 55 мм осадков — эквивалент 5,5 ведра воды на «квадрат». Река Херота вышла из берегов, затопив участки автодорог.

Купание на пляжах временно запрещено в связи с загрязнением береговой линии и высоким волнением. Вода у берега стала мутной, волны усилились.

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Однако синоптики считают повторение сильных ливней маловероятным. До конца недели в Сочи ожидается солнечная и теплая погода с температурой воздуха до +33 градусов. Температура воды в море составит около +20 градусов.

Администрация курорта призывает туристов соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями о возобновлении купального сезона.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за непогоды аэропорт Сочи не принял семь рейсов. Пять из них были направлены в Минеральные Воды, еще два — во Владикавказ. Также временно затопленным оказался участок дороги между Адлером и центральным районом города.

Мария Удовик