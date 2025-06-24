В Сочи из-за прошедшего дождя закрыли пляжи

Из-за прошедшего сильного дождя в Сочи закрыли пляжи. В Адлерском районе за один час выпало 55 мм осадков, сообщает пресс-служба АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

В Сочи продолжают устранять последствия сильного дождя, прошедшего 23 июня. Береговая линия города загрязнена, а высота волн увеличилась.

Из-за выпавших осадков вода в реке Херота поднялась до опасных отметок, а некоторые участки дорог затопило. Штормовое предупреждение на курорте пока в силе, но метеорологи считают, что новые ливни маловероятны.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин, аварийные бригады работали в течение ночи, к утру проезжую часть федеральной автомобильной трассы в Адлере полностью осушили и запустили штатное движение транспорта.

От жителей улиц Мостовой, Чкалова, из Молдовки и Нижней Шиловки поступило около 20 обращений о подтоплениях. Глава Сочи поручил организовать мониторинг и помочь пострадавшим. До конца дня планируют завершить основные работы по наведению санитарного порядка, убрать иловые наносы и штормовой мусор на побережье.

Городская инфраструктура работает в штатном режиме. Общественный транспорт курсирует по расписанию. Аэропорты возобновили работу по графику, поезда следуют по расписанию.

Алина Зорина