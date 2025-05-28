Наркотики и боеприпасы нашла полиция при проверке цыган в Петербурге и области

Рейд по местам компактного проживания цыган прошел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во время проверки полиция нашла запрещенные вещества и боеприпасы, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Контрольные меры были реализованы в Гатчинском, Тосненском, Всеволожском районах Ленобласти и Пушкинском районе Петербурга. В Пскове задержали 36-летнего «закладчика», его действия вывели на противоправную деятельность, которая велась в автосервисе в деревне Липсари во Всеволожском районе. Им владеет 40-летний представитель кочевого народа. Там обнаружили пакетики со следами «синтетики», весы, упаковочный материал, а также 74 патрона калибра 5,6 мм и сигнальный пистолет.

В общей сложности во время рейда в полицию для разбирательства забрали 11 цыган, шесть из них привлекли к административной ответственности. Контрольные действия помогли вскрыть факт хранения запрещенных веществ в арендуемом помещении паркинга на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. Там обнаружили почти полкило кокаина, более 800 граммов «экстази», четыре килограмма гашиша и 200 граммов марихуаны. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний петербуржец. Он уже был неоднократно судим за аналогичные действия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала пять мигрантов после рейда по бойцовским клубам Петербурга.

Татьяна Титаева