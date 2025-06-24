В Нижнем Тагиле умер преподаватель и краевед Юрий Баранов

На 82 году жизни 22 июня в Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался инженер, исследователь-краевед и преподаватель Юрий Баранов, сообщили в ритуальном комплексе «Реквием». Он был заведующим кафедрой металлургической технологии в Нижнетагильском филиале УПИ, главным специалистом музея-заповедника «Горнозаводской Урал», ветераном труда и почетным работником высшего образования России. С ним простились 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Баранов

Фото: ритуальный комплекс «Реквием» Юрий Баранов

Фото: ритуальный комплекс «Реквием»

Юрий Баранов родился в Дзержинском районе Нижнего Тагила 5 февраля 1944 года в семье трудящихся конструкторского бюро Уралвагонзавода. Образование он получил в Уральском политехническом институте (УПИ) в Свердловске, где с 1966 года прошел трудовой путь от научного сотрудника до аспиранта. В 1974 году он продолжил работу на кафедре металлургической технологии Нижнетагильского филиала УПИ, завершив ее в 2017 году. При этом в 1980-2001 годах он являлся заведующим кафедрой. Кроме того, он преподавал в Нижнетагильской политехнической гимназии. За 21 год он подготовил более тысячи инженеров по металлургическим специальностям.

До своего 80-летния господин Баранов в должности главного специалиста по изучению, сохранению и демонстрации индустриального наследия, реконструкции исторического ландшафта также работал в нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Он стремился сохранить Старый Демидовский завод, а также стал первым российским создателем анимированных 3D-реконструкций: такие он делал для воссоздания заводской среды и археологической действительности.

Ранее в Свердловской области простились с первым детским анестезиологом в регионе Евгением Девайкиным. Он также был кандидатом медицинских наук и доцентом, внес значительный вклад в развитие детской анестезиологии и реаниматологии.

Ирина Пичурина