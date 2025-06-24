Цена на картофель в Свердловской области снизится к осени 2025 года

В Свердловской области цена на картофель начнется снижаться к осени 2025 года. Как сообщила на пресс-конференции министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, повышение цен связано с тем, что в 2024 году в России было собрано на 1,5 млн тонн картофеля меньше, чем в 2023 году, что сказалось на предложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Традиционно картофеля, выращенного в Свердловской области, хватает до апреля-мая. Далее на полках появляется картофель уже с южных территорий: Краснодар, Астрахань, Центральная полоса России. Предыдущие три года картофель не дорожал. В продовольственной корзине он был неким дефлятором», — рассказала Анна Кузнецова. По ее словам, свердловские аграрии начнут собирать ранние сорта картофеля уже в июле.

Напомним, в 2025 году аграрии потратили более 4 млрд руб. на посевную кампанию в Свердловской области, в том числе из заемных средств и льготных краткосрочных кредитов.

Мария Шараева