В Свердловской области на посевную кампанию потратили более 4 млрд рублей

В 2025 году аграрии потратили более 4 млрд руб. на посевную кампанию в Свердловской области, в том числе из заемных средств и льготных краткосрочных кредитов. Как сообщила на пресс-конференции министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, в прошлом году затраты составили около 3,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Ежегодно потребность в денежных средствах растет. Самый популярный инструмент для пополнения финансовых средств предприятия — льготное краткосрочное кредитование», — отметила Анна Кузнецова.

Напомним, ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога заслушал доклады главных федеральных инспекторов о завершении посевной кампании в шести регионах. По данным пресс-службы полпредства, яровой сев провели на площади более 4,1 млн га. При этом, по словам полпреда, темпы посевной кампании 2025 года «отстают от прошлогодних».

Мария Шараева