Артему Жоге отчитались о завершении посевной кампании в уральских регионах

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога заслушал доклады главных федеральных инспекторов о завершении посевной кампании в шести регионах. По данным пресс-службы полпредства, яровой сев провели на площади более 4,1 млн. га. «Сев масличных культур в округе в текущем году превышает прогнозные показатели. Сев овощей и гречихи выше уровня прошлого года»,— отметили в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полпредстве подчеркнули, что главным федеральным инспекторам поручено контролировать ход работ по выращиванию урожая и подготовке к уборочной кампании.

Ранее, 4 июня, господин Жога отмечал, что темпы посевной кампании 2025 года «отстают от прошлогодних». «Преимущественно, это связано с погодными условиями — работа в полях началась позже обычного. Несмотря на то, что проблемных вопросов нет, прошу держать ход посевной на строгом контроле: работа должна идти в соответствии с планами»,— подчеркнул тогда полпред.

Василий Алексеев