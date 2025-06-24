Астероид может врезаться в Луну в 2032 году

В декабре 2032 года астероид 2024 YR4, диаметр которого составляет 53–67 м, может столкнуться с Луной. Вероятность такого столкновения составляет всего 4,3%, однако она растет, и последствия могут быть очень серьезными. К такому выводу пришли ученые нескольких канадских университетов на основании анализа данных, собранных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», сообщает газета The Guardian.

Астероид 2024 YR4 вызвал обеспокоенность астрономов в начале текущего года. Первоначальные расчеты свидетельствовали, что он может столкнуться с Землей в 2032 году с трехпроцентной вероятностью. Дополнительные исследования показали, что вероятность этого гораздо ниже — 0,0017%. Зато появилась вероятность столкновения астероида с Луной, которая сейчас оценивается в 4,3%.

По прогнозам ученых, в результате удара астероида о поверхность Луны образуется кратер диаметром примерно 1 км.

При этом миллионы тонн обломков с поверхности Луны полетят в сторону Земли и достигнут ее атмосферы за несколько дней. «Если 2024 YR4 столкнется с Луной в 2032 году, это будет самый мощный удар за последние примерно 5 тыс. лет,— отмечают авторы исследования.— Вызванный этим метеоритный дождь будет зрелищным».

Ученые также отмечают, что большинство камней с Луны размером до 1 см в диаметре просто сгорят в атмосфере Земли и никакой угрозы для людей они не представляют. Однако более крупные осколки могут задержаться на земной орбите, и тогда возникнет угроза для спутников, космических аппаратов и космонавтов. В связи с этим ученые рекомендуют рассмотреть варианты «планетарной защиты».

Алена Миклашевская