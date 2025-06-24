Мосбиржа запустит фьючерсы на акции Tencent и Xiaomi

В начале июля Мосбиржа (MOEX: MOEX) запустит торги расчетными фьючерсами на гонконгские акции компаний Tencent и Xiaomi. Об этом сообщил управляющий директор торговой площадки по продажам и развитию бизнеса Владимир Крекотень.

Расчеты по фьючерсам будут проходить в российских рублях. «Обе компании... входят в топ-10 акций по объему торгов на Гонконгской фондовой бирже, а также в топ-10 в индексе Hang Seng»,— рассказал он в интервью «РБК Инвестициям» на ПМЭФ.

Фьючерсы на акции Tencent будут представлены под торговым кодом TENCENT (TC), лот контракта — 10 акций, котировка — в гонконгских долларах за лот. Фьючерсы на акции Xiaomi — XIA (XI), лот контракта — 100 акций, котировка аналогичная.

В итоге количество фьючерсов на акции Гонконга вырастет до четырех — в мае 2024 года Мосбиржа запустила торги расчетными фьючерсами на акции Alibaba и Baidu.

4 июня на Мосбирже стартовали операции с фьючерсами на криптоактивы. Объем операций превысил 423 млн руб., а количество сделок достигло 8,6 тыс. Интерес к покупке таких активов высокий, но приобретать их могут только квалифицированные инвесторы.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойну надо было срочно поторговаться».