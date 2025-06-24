Лучше бывший да лучший

Одна из первых сформировавшихся на проходящем в США клубном чемпионате мира пар стартового раунда play-off создала любопытную интригу. В 1/8 финала нынешний клуб лучшего футболиста этого века Лионеля Месси «Интер Майами» встретится с клубом предыдущим — ПСЖ, из которого два года назад он уехал в Америку и который, оставшись без лидера, меньше месяца назад наконец выиграл Лигу чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интер Майами» вышел в play-off клубного чемпионата мира прежде всего благодаря результативной игре 38-летних Лионеля Месси и Луиса Суареса

Фото: Rodolfo Buhrer / Sports Press Photo / Getty Images Интер Майами» вышел в play-off клубного чемпионата мира прежде всего благодаря результативной игре 38-летних Лионеля Месси и Луиса Суареса

Фото: Rodolfo Buhrer / Sports Press Photo / Getty Images

Развязка турниров в двух идущих первыми по алфавиту квартетах клубного чемпионата мира, который Международная федерация футбола (FIFA) впервые проводит в «расширенном» формате, похожем на формат чемпионатов мира для сборных, подарила несколько любопытных тем для обсуждений. Например, все, кто внимательно следил за тем, что творится в группе A, вспомнили такой термин, как «северная» или «скандинавская ничья». Он появился во время европейского первенства 2004 года. Там в одной из групп сложилась такая ситуация, когда сборным-соседкам — датской и шведской — в заключительном туре, чтобы тандемом выйти в play-off, не пустив в него итальянцев, требовалось сыграть вничью. Вничью — 2:2 — они, конечно, и сыграли. С тех пор скептики неоднократно с удовольствием отмечали: если какой-то результат устраивает обе соперничающие команды, то, скорее всего, к нему все в матче между ними и вырулит, даже если сюжет его будет таким, что к честности борьбы вроде не придерешься.

Список «северных ничьих» теперь пополнился еще одной.

Бразильскому «Палмейрасу» и американскому «Интер Майами», чтобы гарантированно вдвоем обойти египетский «Аль-Ахли» и португальский «Порту», нужно было взять в очной встрече по баллу. Вышло в итоге примерно так же, как когда-то у датчан со шведами,— 2:2, при этом американская команда вела со счетом 2:0, а бразильская умудрилась отыграться в течение финальных десяти минут. Правда, как выяснилось, вполне могла и не отыгрываться, потому что «Порту» с «Аль-Ахли» тоже разошлись миром — 4:4, а только победа оставляла им шансы пройти дальше.

Дальше прошли конкуренты, у одного из которых на этом чемпионате мира, можно сказать, особенный статус. 31 клуб очутился на нем благодаря выполнению критериев FIFA — выигрывая главные региональные состязания, удерживая высокое место в рейтинге. Исключение составил лишь «Интер Майами»: ему федерация выдала wild card. Она никогда подробно не объясняла, почему выбор пал именно на этот клуб, но все и так понимали — потому что именно за него играет сейчас Лионель Месси. А в премьерный релиз первенства для медийной привлекательности неплохо было бы интегрировать восьмикратного обладателя «Золотого мяча», лучшего футболиста века.

И вот что странно. США на турнире представляли еще две команды, попавшие в него по спортивному принципу, и обе — «Сиэтл Саундерс» с «Лос-Анджелесом» — провалились. А «Интер Майами» добрался до play-off благодаря своим знаменитым «динозаврам». Месси, которому 24 июня исполнилось 38 лет, принес ему шикарным ударом со штрафного важнейшую победу над «Порту», а его ровесник и друг Луис Суарес сверкнул в матче с «Палмейрасом» — сначала отдал голевую передачу, а потом, показав, что не разучился ловко обращаться с мячом, забил сам.

Но мало того, что «Интер Майами» вышел в 1/8 финала, так еще благодаря его выходу сформировалась довольно интригующая пара play-off.

Соперником нынешней команды Месси стала та, из которой он в 2023 году сбежал доигрывать в США. В ПСЖ после расставания с родной «Барселоной» аргентинец провел два сезона, и при нем клуб никак не мог избавиться от репутации чуть ли не самого незадачливого среди всех футбольных гигантов: денег куры не клюют, а по-настоящему ценных международных достижений — ноль. Но в матче, назначенном на 29 июня, французская команда выступит в приобретенном 31 мая, через два года после прощания с Месси статусе победителя Лиги чемпионов.

На этом чемпионате ПСЖ жутко насолил другому европейскому гранду — мадридскому «Атлетико». Против него парижане сыграли идеальный матч, разбив оппонентов со счетом 4:0. И именно то поражение перед заключительным туром резко усложнило расклад для «Атлетико»: чтобы выйти в play-off, недостаточно просто одолеть бразильский «Ботафого» — надо одолеть его крупно, с отрывом не меньше чем в три мяча. А дальше против мадридцев на славу поработал бразильский фарт. Количество моментов у «Атлетико» было таким, чтобы и 0:3 для их противника можно было бы считать везением. Но все были запороты. А квинтэссенцией испанского невезения оказался эпизод на излете первого тайма. Уже и VAR, и арбитр Сесар Рамос убедились, что на форварде «Атлетико» Хулиане Альваресе сфолили в штрафной. Но тут Рамос вдруг увидел на повторе, что перед нарушением напарник Альвареса Александр Сёрлот толкнул кого-то, и вместо пенальти в ворота «Ботафого» назначил стандарт в его пользу. Так что все успехи «Атлетико» свелись к уже ничего не решавшему голу Антуана Гризманна в концовке матча.

Алексей Доспехов