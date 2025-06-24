Дело экс-главы «Белоблводоканала» приостановили из-за его ухода на СВО

Белгородский райсуд Белгородской области приостановил рассмотрение уголовного дела бывшего генерального директора областного «Белоблводоканала» Александра Николаева, которого обвиняли в получении взяток на сумму 27 млн руб. Как рассказал «Ъ» его адвокат Дмитрий Стрелков, такое решение было принято из-за того, что его доверитель заключил контракт о прохождении военной службы и убыл в зону проведения специальной военной операции. «Он ушел на стадии окончания прений, даже последнее слово не успел сказать»,— пояснил защитник.

Уголовное дело Александра Николаева (ч. 6 ст. 290 УК РФ) возбудило и расследовало управление Следственного комитета России по Белгородской области, в его основу легли материалы местного УФСБ. По версии следствия, с июня 2022 года по август 2023 года гендиректор предприятия и его заместитель Сергей Ивенков получили через посредника от руководителей трех коммерческих организаций 27 млн руб. Деньги предназначались за беспрепятственную приемку выполненных организациями работ и их оплату, а также за помощь в заключении контрактов. Дело в отношении Сергея Ивенкова было выделено в отдельное производство и приостановлено, так как он тоже заключил контракт о прохождении военной службы.

По делу о коррупции в «Белоблводоканале» ранее были приговорены к штрафам предприниматели, дававшие взятки топ-менеджерам облучреждения.

Сергей Толмачев, Воронеж