Банковские приложения лидируют среди жителей Сочи в июне

Финансовые приложения заняли лидирующие позиции среди жителей Сочи в июне. Пользователи продолжают активно скачивать банковские программы и платежные инструменты, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу RuStore.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«СберБанк Онлайн» сохранил первое место с долей 5,3%, что незначительно ниже майского результата в 5,6%. Второе место занял «Т-Банк», который увеличил свою долю с 3,5% до 3,6%.

В топе также находятся «ВТБ Онлайн» с показателем 2,3% и «Альфа-Банк» с результатом 2,2%. Оба сервиса продемонстрировали небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем.

Стабильные результаты показал «Mir Pay» с долей 1,8%. При этом приложение «Авито услуги, авто, работа» существенно утратило позиции: в июне его доля составила 1,0% против 3,2% в мае.

Алина Зорина