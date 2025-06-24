Завершено расследование дела главы судоремонтного завода в Севастополе Флори

Военные следователи закончили расследовать уголовное дело против директора 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила пресс-служба военных органов СКР.

По данным следствия, завод в 2023 году в рамках гособоронзаказа заключил контракт на поставку оборудования с ИП Виктора Яковлева. Господин Флоря должен был следить за исполнением контракта. При этом с сентября по ноябрь того года обвиняемый и сотрудники ИП завысили в документах стоимость оборудования. Таким образом преступники похитили более 4 млн руб.

Павел Флоря в ходе предварительного следствия признал вину. Он также добровольно возместил причиненный ущерб.

О задержании директора судоремонтного завода стало известно 28 мая, его отправили под домашний арест. При этом специалист по связям с общественностью завода Сергей Горбачев в тот же день заявил, что информация не соответствует действительности и господин Флоря продолжает работать. По инкриминируемой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Никита Черненко