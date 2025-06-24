Подпольную лабораторию по производству альфа-РVР ликвидировали в Сертолово

Оперативники накрыли подпольный цех по производству синтетического психостимулятора альфа-РVР в Сертолово. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержаны так называемый «варщик» и его 38-летний помощник.

В арендованном злоумышленниками дома изъято несколько контейнеров с наркотиком. Экспертиза показала, что это «альфа» общим весом 6,8 кг. Помимо запрещенных веществ изъяли колбы с исходным сырьем, канистры емкостью от 5 до 20 литров, химические реактивы, упаковочный материал.

Фигуранты вели свой криминальный бизнес около года. Товар сбывали через тайники. Задокументированы факты реализации подозреваемыми крупных партий синтетики. Выявлены шесть закладок, в которых находилось еще 34 кг альфа-РVР.

В общей сложности изъяли 45 кг запрещенных веществ. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать иные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что свыше 43 кг мефедрона изъяли из нарколаборатории в Невском районе. По подозрению в занятии незаконной деятельностью задержан 39-летний мужчина.

Андрей Маркелов