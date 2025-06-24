«Алтайавтодор» закупит 12 новых троллейбусов за 1 млрд рублей

КГКУ «Алтайавтодор» объявило торги на приобретение 12 новых троллейбусов. Начальная стоимость контракта составляет 996 млн руб. Согласно информации на сайте госзакупок, транспортные средства приобретаются для нужд муниципальных районов. Заявки на участие принимаются до 10 июля, итоги подведут 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В проекте контракта указано, что исполнитель должен будет передать троллейбусы до 15 июля 2026 года. Они должны быть оборудованы видеорегистраторами, приборами учета расхода электроэнергии, системами кондиционирования и отопления.

«Трамвай предназначен для внутригородских перевозок пассажиров на трамвайных линиях с шириной колеи», — указано в закупочной документации. Транспорт должен включать не менее 33 мест для сидения пассажиров. Год сборки и дата производства (консервации) его составных частей должна быть не старше года подписания договора. В качестве источника финансирования указаны средства регионального бюджета.

В мае этого года власти Алтайского края сообщили, что планируют направить более 1 млрд руб. на обновление общественного транспорта в 2025 году. Еще около 500 млн руб. на эти цели власти выделят в 2026-м. Регион планирует закупить девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.

Лолита Белова