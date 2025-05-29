В Алтайском крае выделят 1,5 млрд рублей на закупку общественного транспорта

Правительство Алтайского края направит более 1 млрд руб. на обновление общественного транспорта в 2025 году. Еще около 500 млн руб. на эти цели власти выделят в 2026-м, сообщил глава региона Виктор Томенко, подводя итоги работы правительства за 2024 год на сессии регионального заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам губернатора, регион закупит девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов. Кроме того, в этом году планируется приобрести 12 пассажирских вагонов за 900 млн руб. Как отметил господин Томенко, в прошлом году было обновлено 280 автобусов, 10 трамваев, 12 троллейбусов на общую сумму 2,5 млрд руб.

В целом объем расходов на дорожное хозяйство Алтайского края в 2025 году увеличен на 34%, до 30 млрд руб.

Александра Стрелкова