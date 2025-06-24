Следственный комитет по Чувашской Республике возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4 в Чебоксарах, который подозревается в получении взяток от заключенных на общую сумму 20 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах возбудили дело против сотрудника колонии за взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах возбудили дело против сотрудника колонии за взятки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце мая — начале июня 2025 года подозреваемый получил от двух осужденных 5 и 15 тыс. руб. за приобретение и доставку на территорию колонии сотовых телефонов, сим-карт и других запрещенных предметов. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение мелкой взятки), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности — 2 эпизода).

Противоправную деятельность выявили в результате взаимодействия следователей с подразделением собственной безопасности УФСИН по Чувашии. В отношении осужденных, передавших сотруднику колонии денежное вознаграждение, также возбуждены уголовные дела. Следствием проводится комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

В январе 2025 года в Татарстане направили в суд дело бывшего начальника ИК-5 и его заместителя, которые получали взятки от осужденных и принуждали предпринимателей передавать заключенным часть прибыли.

Анар Зейналов