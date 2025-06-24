Орлов намерен вновь выдвигаться на должность мэра Екатеринбурга в 2026 году

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов намерен выдвигаться на новый срок полномочий главы уральской столицы в следующем году, об этом он заявил на заседании городской думы 24 июня. Напомним, господин Орлов вступил в должность в феврале 2021 года на пятилетний срок. Во время отчета он подвел итоги работы не только за 2024 год, но и обозначил результаты за все годы работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце заседания, когда депутаты единогласно приняли отчет главы, Алексей Орлов выразил надежду, что он представит отчет о деятельности администрации и в 2025 году. Отметим, что нынешний срок полномочий господина Орлова завершится в феврале 2026 года.

«Хочу выразить надежду, что через год, при условии поддержки губернатора, населения, депутатов, я представлю вам очередной отчет о работе городской администрации»,— сказал мэр.

Мария Игнатова