На производстве в Екатеринбурге погибла машинистка мостового крана

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку после гибели машинистки мостового крана на промышленном предприятии, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 8:00 24 июня при переходе с одного пролета на другой по рельсам для передвижения крана, машинистке отрезало левую ногу. От полученных травм она скончалась на месте. Прокуратура даст оценку исполнению работодателем законодательства об охране труда и установит ответственного за контролем соблюдения техники безопасности на производстве.

Ранее Камышловский районный суд (Свердловская область) признал несчастным случаем на производстве гибель рабочего при прокладке труб водоснабжения. Во время работ его засыпало грунтом, он скончался от травм через неделю.

Ирина Пичурина