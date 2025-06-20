Суд признал гибель рабочего в траншее под Камышловом страховым случаем

Камышловский районный суд (Свердловская область) признал гибель рабочего, при прокладке труб водоснабжения, несчастным случаем на производстве. Суд установил факт трудовых отношений с ООО «Феникс», сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 30 мая прошлого года в Камышлове, когда при прокладке труб водоснабжения рабочего засыпало грунтом. Спустя неделю он скончался от полученных травм.

Вдова погибшего обратилась в суд, указав, что ее супруг один месяц, с 1 мая 2024 года, работал разнорабочим на стройке в ООО «РСУ-12», но трудовые отношения не были оформлены. ООО «Феникс» и ООО «РСУ-12» возражали против удовлетворения иска, утверждая, что погибший не являлся их работником.

Суд, выслушав участников и свидетелей, встал на сторону вдовы, удовлетворив иск в полном объеме. Суд установил, что сотрудник был допущен к работам по решению руководства ООО «Феникс».

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в Свердловской области на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стенки одной из выработок. Обрушение произошло на горизонте 1172 м из-за горного удара. Травмы получили двое горнорабочих, 1974 и 1975 годов рождения. После инцидента они были извлечены на поверхность и госпитализированы.

Полина Щуцкая