Израиль убил еще одного иранского физика-ядерщика

До момента наступления перемирия между Ираном и Израилем последний нанес удар по Тегерану, в ходе которого был убит еще один участник иранской ядерной программы. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В заявлении советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана говорится, что за минувшие сутки ЦАХАЛ «ликвидировал сотни боевиков» из иранской структуры «Басидж», которую называют «репрессивным инструментом террористического режима». «И уничтожил еще одного высокопоставленного специалиста ядерной программы»,— добавил господин Гендельман.

По данным иранского агентства NourNews, на которое ссылается ТАСС, убит ученый-атомщик Мохаммад Реза Садиги.

«Конфликт Израиля и Ирана. День 12-й» — онлайн-трансляция «Ъ».