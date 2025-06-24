Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль убил еще одного иранского физика-ядерщика

До момента наступления перемирия между Ираном и Израилем последний нанес удар по Тегерану, в ходе которого был убит еще один участник иранской ядерной программы. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В заявлении советника канцелярии израильского премьера Дмитрия Гендельмана говорится, что за минувшие сутки ЦАХАЛ «ликвидировал сотни боевиков» из иранской структуры «Басидж», которую называют «репрессивным инструментом террористического режима». «И уничтожил еще одного высокопоставленного специалиста ядерной программы»,— добавил господин Гендельман.

По данным иранского агентства NourNews, на которое ссылается ТАСС, убит ученый-атомщик Мохаммад Реза Садиги.

«Конфликт Израиля и Ирана. День 12-й» — онлайн-трансляция «Ъ».

Фотогалерея

Убитые Израилем военные и ученые

Предыдущая фотография
Командующий КСИР в 2019–2025 годах, генерал-майор &lt;b>Хоссейн Салами&lt;/b>. В январе 2020 года публично извинился за гибель 176 человек на борту украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого иранскими ПВО. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану

Командующий КСИР в 2019–2025 годах, генерал-майор Хоссейн Салами. В январе 2020 года публично извинился за гибель 176 человек на борту украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого иранскими ПВО. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Начальник генштаба ВС Ирана в 2016–2025 годах, генерал-майор &lt;b>Мохаммад Багери&lt;/b>. Отвечал за стратегическое взаимодействие между армией Ирана и КСИР. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану

Начальник генштаба ВС Ирана в 2016–2025 годах, генерал-майор Мохаммад Багери. Отвечал за стратегическое взаимодействие между армией Ирана и КСИР. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Назначенный 13 июня 2025 года начальник центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал-майор &lt;b>Али Шадмани&lt;/b>. В октябре 2024 года был включен в санкционный список ЕС из-за координации поставок оружия в Россию. Погиб 17 июня 2025 года в ходе ночных авиаударов Израиля по Ирану

Назначенный 13 июня 2025 года начальник центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал-майор Али Шадмани. В октябре 2024 года был включен в санкционный список ЕС из-за координации поставок оружия в Россию. Погиб 17 июня 2025 года в ходе ночных авиаударов Израиля по Ирану

Фото: KHAMENEI.IR / AFP / East News

Командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» в 2016-2025 годах, генерал-майор &lt;b>Голам-Али Рашид&lt;/b>. В 2021 году открыто заявил о связи страны с шестью проиранскими группировками. Погиб во время израильских ударов по Ирану 13 июня 2025 года

Командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» в 2016-2025 годах, генерал-майор Голам-Али Рашид. В 2021 году открыто заявил о связи страны с шестью проиранскими группировками. Погиб во время израильских ударов по Ирану 13 июня 2025 года

Фото: Tasnim News

Командующий воздушно-космическими силами КСИР в 2009-2025 годах &lt;b>Амир Али Хаджизаде&lt;/b>. В феврале 2023 года заявил, что Иран разработал ракету дальностью 1650 км, и пригрозил убить президента США Дональда Трампа. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по командному центру в Иране

Командующий воздушно-космическими силами КСИР в 2009-2025 годах Амир Али Хаджизаде. В феврале 2023 года заявил, что Иран разработал ракету дальностью 1650 км, и пригрозил убить президента США Дональда Трампа. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по командному центру в Иране

Фото: khamenei.ir

Замначальника генштаба по оперативной работе с 2016 года, бригадный генерал &lt;b>Мехди Раббани&lt;/b>. Погиб 14 июня 2025 года в результате израильских ударов по Ирану

Замначальника генштаба по оперативной работе с 2016 года, бригадный генерал Мехди Раббани. Погиб 14 июня 2025 года в результате израильских ударов по Ирану

Фото: khamenei.ir

Глава разведки КСИР &lt;b>Мухаммед Каземи&lt;/b>. О его гибели после ударов Израиля по зданию КСИР стало известно 15 июня 2025 года

Глава разведки КСИР Мухаммед Каземи. О его гибели после ударов Израиля по зданию КСИР стало известно 15 июня 2025 года

Фото: Hamed Malekkpour / Tasnim News

Командующий штабом ПВО &lt;b>Давуд Шейхиан&lt;/b>. Погиб 15 июня 2025 года после израильских ударов по Ирану

Командующий штабом ПВО Давуд Шейхиан. Погиб 15 июня 2025 года после израильских ударов по Ирану

Фото: Tasnim News

Командующий силами «Кудс» &lt;b>Исмаил Гани&lt;/b>, преемник убитого в результате удара США в январе 2020 года Касема Сулеймани. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля

Командующий силами «Кудс» Исмаил Гани, преемник убитого в результате удара США в январе 2020 года Касема Сулеймани. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля

Фото: Tasnim News / WANA / Reuters

Физик-ядерщик и бригадный генерал КСИР &lt;b>Ферейдун Аббаси-Давани&lt;/b>. В 2011-2013 возглавлял Организацию по атомной энергии Ирана и отвечал за реализацию ядерной программы. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля

Физик-ядерщик и бригадный генерал КСИР Ферейдун Аббаси-Давани. В 2011-2013 возглавлял Организацию по атомной энергии Ирана и отвечал за реализацию ядерной программы. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля

Фото: Herwig Prammer / Reuters

Президент Исламского университета Азад в Тегеране, физик-ядерщик &lt;b>Мохаммад Мехди Техранчи&lt;/b>. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Ирану

Президент Исламского университета Азад в Тегеране, физик-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Ирану

Фото: Erfan Kouchari / Tasnim News

Физик-ядерщик &lt;b>Абдул Хамид Минучехр&lt;/b> убит в результате массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня. Был преподавателем и деканом факультета ядерной инженерии

Физик-ядерщик Абдул Хамид Минучехр убит в результате массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня. Был преподавателем и деканом факультета ядерной инженерии

Фото: donya-e-eqtesad.com

Заместитель главы разведки КСИР &lt;b>Хассан Мохакик&lt;/b> (справа). Ликвидирован Армией обороны Израиля 15 июня 2025 года

Заместитель главы разведки КСИР Хассан Мохакик (справа). Ликвидирован Армией обороны Израиля 15 июня 2025 года

Фото: Hamed Malekpour / Tasnim News

Следующая фотография
1 / 13

Командующий КСИР в 2019–2025 годах, генерал-майор Хоссейн Салами. В январе 2020 года публично извинился за гибель 176 человек на борту украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого иранскими ПВО. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Начальник генштаба ВС Ирана в 2016–2025 годах, генерал-майор Мохаммад Багери. Отвечал за стратегическое взаимодействие между армией Ирана и КСИР. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Назначенный 13 июня 2025 года начальник центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал-майор Али Шадмани. В октябре 2024 года был включен в санкционный список ЕС из-за координации поставок оружия в Россию. Погиб 17 июня 2025 года в ходе ночных авиаударов Израиля по Ирану

Фото: KHAMENEI.IR / AFP / East News

Командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» в 2016-2025 годах, генерал-майор Голам-Али Рашид. В 2021 году открыто заявил о связи страны с шестью проиранскими группировками. Погиб во время израильских ударов по Ирану 13 июня 2025 года

Фото: Tasnim News

Командующий воздушно-космическими силами КСИР в 2009-2025 годах Амир Али Хаджизаде. В феврале 2023 года заявил, что Иран разработал ракету дальностью 1650 км, и пригрозил убить президента США Дональда Трампа. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по командному центру в Иране

Фото: khamenei.ir

Замначальника генштаба по оперативной работе с 2016 года, бригадный генерал Мехди Раббани. Погиб 14 июня 2025 года в результате израильских ударов по Ирану

Фото: khamenei.ir

Глава разведки КСИР Мухаммед Каземи. О его гибели после ударов Израиля по зданию КСИР стало известно 15 июня 2025 года

Фото: Hamed Malekkpour / Tasnim News

Командующий штабом ПВО Давуд Шейхиан. Погиб 15 июня 2025 года после израильских ударов по Ирану

Фото: Tasnim News

Командующий силами «Кудс» Исмаил Гани, преемник убитого в результате удара США в январе 2020 года Касема Сулеймани. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля

Фото: Tasnim News / WANA / Reuters

Физик-ядерщик и бригадный генерал КСИР Ферейдун Аббаси-Давани. В 2011-2013 возглавлял Организацию по атомной энергии Ирана и отвечал за реализацию ядерной программы. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля

Фото: Herwig Prammer / Reuters

Президент Исламского университета Азад в Тегеране, физик-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Ирану

Фото: Erfan Kouchari / Tasnim News

Физик-ядерщик Абдул Хамид Минучехр убит в результате массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня. Был преподавателем и деканом факультета ядерной инженерии

Фото: donya-e-eqtesad.com

Заместитель главы разведки КСИР Хассан Мохакик (справа). Ликвидирован Армией обороны Израиля 15 июня 2025 года

Фото: Hamed Malekpour / Tasnim News

Смотреть

Новости компаний Все