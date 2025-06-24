Возле челябинского кафедрального собора установят памятник высотой 16,5 метра

Депутаты Челябинской городской думы утвердили установку первой в России скульптуры Собора Архистратига Михаила на площади возле кафедрального собора Рождества Христова. Высота монумента составит 16,5 м, сообщает пресс-служба думы.

Скульптура будет состоять из гранитного постамента высотой 5,8 м и композиции из бронзы. Семь архангелов, стоящих на пьедесталах, образуют кольцо. На их крыльях располагается позолоченный шар, символизирующий мироздание. На нем размещается фигура архангела Михаила, олицетворяющая высшую силу. Масштаб монумента, как отмечают в пресс-службе думы, обусловлен размерами собора и площадью прилегающей территории. Скульптором является член Московского союза художников РФ Алексей Щитов.

С инициативой возвести композицию выступила Челябинская епархия. Инвестором стала Русская медная компания. Проект прошел необходимую комиссионную процедуру и общественные обсуждения, его согласовали в профильных инстанциях. Открытие монумента планируется осенью в день христианского праздника Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, 21 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале депутаты гордумы поддержали инициативу митрополита Челябинского и Миасского Московского патриархата и назвали сквер возле кафедрального собора Рождества Христова на улице Салавата Юлаева «Площадью Архангела Михаила».

Виталина Ярховска