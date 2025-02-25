В Челябинске появится площадь Архангела Михаила

На шестом заседании Челябинской городской думы депутаты поддержали инициативу митрополита Челябинского и Миасского Московского патриархата и назвали сквер возле кафедрального собора Рождества Христова на улице Салавата Юлаева «площадью Архангела Михаила». Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Построенный в 2020 году кафедральный собор является художественно-архитектурным достоянием города и визитной карточкой региона, отмечает пресс-служба думы. А прилегающая территория с момента его открытия стала популярным местом отдыха среди челябинцев.

Виталина Ярховска