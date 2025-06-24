В Миллеровском районе установили карантинную зону по амброзии

На территории Мальчевского сельского поселения в Миллеровском районе обнаружили очаг амброзии полыннолистной общей площадью 15,5 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», согласно правилам, разрешается вывозить и продавать продукцию, выращенную в зоне ограничения, только при отсутствии в ней плодов-семянок амброзии, что должно подтверждаться результатами лабораторных исследований.

Участки земли в карантинных зонах нельзя использовать для выращивания семенного материала. Зерно и зерноотходы, содержащие жизнеспособные плоды амброзии, запрещено давать животным и птицам без предварительной термической обработки или размола. В карантинной фитосанитарной зоне амброзии запрещается выпас сельскохозяйственных животных, также запрещено вывозить почву и грунт за пределы очага или использовать зараженную землю для набивки парников.

Отходы из карантинной территории запрещено вывозить на свалки или выбрасывать в водоемы. Сено и солому, засоренные амброзией, можно использовать для кормления животных только после запаривания. Урожай, собранный в карантинной зоне, аграриям придется убирать, обмолачивать, очищать и складировать отдельно от продукции с других территорий.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что карантинную зону из-за амброзии установили в Аксайском районе.

Константин Соловьев