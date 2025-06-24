«Факел» подписал нападающего Мераби Уридию из «Черноморца»

Форвард Мераби Уридия покинул новороссийский «Черноморец» и продолжит карьеру в «Факеле». Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

В минувшем сезоне Мераби Уридия стал лучшим ассистентом ФНЛ, за 34 матча он отдал девять голевых передач и забил семь мячей.

Ранее игрок выступал за «Рубин», «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру». В ФНЛ форвард провел 243 матча, забил 59 мячей и сделал 31 голевую передачу.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Черноморец» возглавит экс-тренер «Кубани» Сергей Первушин.

По итогам сезона в Первой лиге «Черноморец» занял третью строчку в таблице и попал в стыковые матчи за право выхода в Российскую Премьер-Лигу. Однако клуб не получил лицензию «РФС 1» из-за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям Премьер-лиги и не смог побороться за путевку в РПЛ.